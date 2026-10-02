В России сократили список олимпиад для льготного поступления в вузы

Список олимпиад, победители которых получают право на приоритетное зачисление в российские вузы, сократили с 83 до 60. В Минобрнауки РФ это объяснили оптимизацией отбора абитуриентов.

В ведомстве считают, что олимпиады не должны становиться альтернативой ЕГЭ. В дальнейшем планируется ввести единый формат учета индивидуальных достижений, например через систему дополнительных баллов.

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