Строительство новых станций метро продолжается в Москве

В Москве продолжается строительство новых станций метро. В частности, станцию "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии уже построили более чем наполовину. В оформлении будущего вестибюля используют природные мотивы.

Еще один участок метро строят в Гольянове. Станцию планируют открыть в 2028 году. Сейчас там возводят основные конструкции станционного комплекса и оборотные тупики. Из-за близости Гольяновского пруда на площадке применяют систему водопонижения, а при проходке шахтного ствола – технологию замораживания грунта.

После открытия станции "Гольяново" Арбатско-Покровская линия продлится еще на 3 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.