Собянин: в этом году диагностические поезда метро преодолели более 26 тыс км

Более 26 тысяч километров преодолели в этом году диагностические поезда московского метро. Они регулярно проверяют состояние путей, тоннелей и станций, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Поезда "Синергия-1" и "Синергия-2" следят за геометрией рельсов и выявляют дефекты. На каждую линию они выходят в среднем 3–4 раза в месяц. В составе есть вагон-лаборатория и самоходный диагностический комплекс, который проводит трехмерное сканирование путей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.