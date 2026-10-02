Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

Работников и ветеранов столичного метростроения поздравил с профессиональным праздником Сергей Собянин в своем личном блоге. Ровно 95 лет назад произошло историческое событие – в СССР приняли решение о начале создания метро в Москве.

Мэр рассказал, что в планах на ближайшие годы – строительство больше 60 новых станций, которые улучшат транспортное обслуживание миллионов жителей Москвы и области.

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