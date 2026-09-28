В Москве подготовили программу ко Дню старшего поколения

Масштабная акция "Семейный вечер долголетия" пройдет в Москве 1 октября, в День старшего поколения. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Основными площадками станут более 140 центров московского долголетия. Присоединиться к акции смогут москвичи любого возраста. Для гостей подготовили межпоколенческие квизы, лекции и мастер-классы. На 10 флагманских площадках выступят эксперты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.