Собянин рассказал об обновлении исторического здания школы № 1282 в Сокольниках

В Сокольниках обновляют историческое здание школы № 1282. Корпус на улице Барболина был построен почти 90 лет назад. Работы проводят с учетом архитектурных особенностей здания, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Во время Великой Отечественной войны в здании размещался госпиталь, а в 1949 году здесь открылась первая в Москве специализированная школа с преподаванием на английском языке. Узнаваемый облик корпуса сохранят, в том числе входную группу с колоннами и балконом.

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