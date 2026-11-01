Собянин рассказал об уникальных разработках городских служб Москвы

Городские службы Москвы внедряют уникальное оборудование, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ. Например, в производственные циклы "Мосгаза" внедрили роботизированный технологический комплекс. Он выполняет автоматизированную плазменную сварку труб с помощью лазерной системы.

Кроме того, "Россети Московский регион" спроектировали подземную трансформаторную подстанцию для проектов в историческом центре столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.