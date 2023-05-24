"Мой район": Театр Эстрады. Якиманка

Осенью 2023 года Московский театр эстрады откроет новый сезон в отреставрированном здании, первом за все время существования театра в этих стенах. Помимо воссоздания исторических интерьеров, установки нового оборудования, зданию требовался ремонт несущих конструкций, которые были в плачевном состоянии.

Что изменилось в знаменитом здании на Берсеневской набережной? Какую историю хранят эти стены? И чем откроется новый сезон в Доме на набережной? Подробнее – в программе "Мой район".