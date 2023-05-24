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Новости

24 мая, 17:55

Культура

"Мой район": Театр Эстрады. Якиманка

"Мой район": Театр Эстрады. Якиманка

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Москвичам рассказали о благоустройстве столичных набережных

Осенью 2023 года Московский театр эстрады откроет новый сезон в отреставрированном здании, первом за все время существования театра в этих стенах. Помимо воссоздания исторических интерьеров, установки нового оборудования, зданию требовался ремонт несущих конструкций, которые были в плачевном состоянии.

Что изменилось в знаменитом здании на Берсеневской набережной? Какую историю хранят эти стены? И чем откроется новый сезон в Доме на набережной? Подробнее – в программе "Мой район".

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городкультуравидеоЕвгений Додолев
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