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"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

"Мой район. Обратная связь": в центре Москвы отремонтируют фасад дома в стиле модерн

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В центре столицы отремонтируют фасад дома в стиле модерн. Здание находится по адресу проспект Мира, 47, строение 1. Дом построили в 1913 году по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова.

Специалисты Фонда капитального ремонта придадут облику здания первозданную красоту. На первом этапе мастера отремонтируют штукатурный слой, затем приведут в порядок кирпичную кладку. После этого дом окрасят.

Большое внимание уделят сохранению архитектурного декора. Уже разработан уникальный план по обновлению фасада здания и подобраны качественные материалы.

Работы в доме пройдут в рамках московской программы капитального ремонта. Всего в 2023 году в Москве отремонтируют 2 300 домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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