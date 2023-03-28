"Мой район. Обратная связь": задержки транспорта снизились на 35% в Красносельском районе

Отделение трамвайных путей от проезжей части значительно улучшило транспортную ситуацию в Красносельском районе. Задержки транспорта снизились на 35%. Автомобили стали меньше мешать трамваям, поэтому аварийные ситуации возникают реже.

На ряде автодорог перебоев в движении стало в два раза меньше. Среди таких улиц – Вавилова, Каланчевская, Волочаевская и Абельмановская. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".