"Мой район. Навигатор": выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы

Выставка "Этот город наш с тобою" открылась в Музее Победы. Экспозиция посвящена Москве. На ней представлены уникальные снимки, сделанные фотографами разных эпох.

Композиционное ядро выставки – Москва-река. Посетители увидят главные достопримечательности, расположенные вдоль нее, а также их эволюцию от довоенного и послевоенного времени вплоть до современности. Фотографии дополняют исторические справки о знаковых местах столицы. В экспозицию вошли более 60 фотографий из архива информационного агентства ТАСС.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".