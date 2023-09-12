Более 12 тысяч обращений по вопросам программы реновации обработали летом

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С июня по август текущего года обработано более 12,4 тысячи обращений москвичей по вопросам программы реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Обработкой занимаются сотрудники департамента градостроительной политики, единого контактного центра Стройкомплекса и общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.

По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, больше всего вопросов поступает в общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Его сотрудники за лето обработали около 7,2 тысячи обращений.

В единый контактный центр Стройкомплекса поступило более 3,3 тысячи запросов. Специалисты департамента обработали около 1,9 тысячи обращений.

Левкин добавил, что москвичи чаще всего интересуются темами, связанными с этапами и сроками, механизмом расселения жителей и подбором новых территорий для строительства новых домов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 3,7 тысячи москвичей получили новое жилье в августе в рамках программы реновации. Больше всего граждан, получивших квартиры, оказалось в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах столицы.

Всего с начала этого года переезд начали порядка 26 тысяч жителей города, за год планируют переехать более 47 тысяч человек, отметил он.



Второй этап строительства по реновации начался в Москве