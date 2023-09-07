Приуроченная ко Дню города выставка открылась в Музее Победы

В Музее Победы открылась фотовыставка "Этот город наш с тобою", приуроченная ко дню рождения Москвы. Посетители смогут увидеть там более 50 фотографий из архива информагентства ТАСС. Снимки, сделанные фотографами разных эпох, расскажут о развитии российской столицы.

Все снимки дополнены историческими справками о знаковых местах города: например, о Северном и Южном речных вокзалах, храме Христа Спасителя, а также о Кремлевской набережной и стадионе "Лужники". Ядром выставки стала Москва-река.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

