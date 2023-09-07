Бесплатный автобус запустили от МФТИ до метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Бесплатный автобус-шаттл запустили между станцией метро "Физтех" и Московским физико-техническим институтом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Для почти 7 тысяч студентов и сотрудников МФТИ мы запускаем бесплатный шаттл от станции метро "Физтех". На линии будут работать шесть комфортных автобусов", – приводятся в сообщении слова заммэра Максима Ликсутова.

Отмечается, что время в пути на автобусе составит 5–7 минут. По будням маршрут будет работать с 07:30 до 19:30. С 09:30 до 17:30 интервалы составят 30 минут, в остальное время – 10 минут. По выходным автобусы будут ходить с 08:00 до 19:00 раз в час.

Ранее сообщалось, что с 8 сентября маршрут № 244, следующий между ВДНХ и Ярославским районом Москвы, станет электробусным. На этом маршруте ежемесячно совершается порядка 60 тысяч поездок.

