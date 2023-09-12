В МГИК назвали абсолютной победу ЕР на муниципальных выборах в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Фракция "Единая Россия" одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Об этом заявил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"Ни для кого уже не секрет – именно результаты по количеству победивших кандидатов от какой-либо партии, потому что все протоколы введены в ГАС "Выборы", нигде зависших результатов нет", – сказал он.

Он уточнил, что разыгрываемые 162 мандата распределились так: победили 154 кандидата от партии "Единая Россия", шесть – самовыдвиженцев, один кандидат – от партии "Справедливая Россия – За правду" и еще один кандидат – от фракции "Новые люди".

Попов напомнил, что кампания проходила в 13 муниципальных образованиях столицы.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что выборы в Москве признаны легитимными, открытыми, они официально состоялись. По словам главы комиссии Ольги Кирилловой, Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы и набрал 76,39% голосов.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

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