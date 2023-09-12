МГИК: выборы мэра Москвы официально состоялись

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Выборы в Москве признаны легитимными, открытыми, они официально состоялись. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

По словам главы комиссии Ольги Кирилловой, Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы и набрал 76,39% голосов.

"Собянин Сергей Семенович – 2 499 114 голосов, или 76,39%. Предлагаю признать избранным на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", – отметила она.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

В Москве по итогам трехдневного голосования победил Сергей Собянин. Он набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Второе место занял Леонид Зюганов, за которого отдали 8,11% голосов. Далее идут Борис Чернышов ( 5,61%), Владислав Даванков (5,34%) и Дмитрий Гусев (3,93%).

Ранее Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра столицы. Он подчеркнул, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная и сложная, но очень важная для РФ, города и жителей работа.

Явка на выборах мэра Москвы составила 42,5%