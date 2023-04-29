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Транспорт

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы

"Мой район. Навигатор": 30 станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы

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Метро в шаговой доступности. Скоро похвастаться таким удобством смогут 90% москвичей. Этот показатель будет достигнут в ближайшие годы, планируют возвести еще 30 станций метрополитена, рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, продолжается строительство так называемого наземного метро – центральных диаметров. Они заметно улучшат транспортную инфраструктуру многих районов столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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