Фестиваль "Мой район" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль "Мой район" проходит в столице с 27 по 29 апреля. Площадкой для его проведения был выбран парк аттракционов "Остров мечты". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Столичные районы сегодня отличаются современным благоустройством, у каждого есть свои прогулочные зоны, а также детские и спортивные площадки. В рамках фестиваля представлен миниатюрный "Мой район".

Гостям предлагается посетить четыре тематические зоны, где для них подготовили мастер-классы, спортивные занятия и другие развлечения. Желающие могут посетить мероприятие с 11:00 до 20:00.

На территории "Вселенная спорта" можно научиться кататься на скейтборде. С гостями фестиваля работают инструкторы. Кроме того, профессионалы устроят показательные выступления. В этой зоне также установлены турники и брусья.

На площадке "Вселенная развлечений" желающие смогут познакомиться с цифровой станцией мира виртуальной реальности, присоединиться к танцевальным мастер-классам. Здесь можно послушать уличных музыкантов и попробовать самим нарисовать граффити.

Игровая площадка доступна для посещения в зоне "Вселенная детства". Желающие могут поиграть в настольные игры, собрать большой конструктор или попробовать преодолеть полосу препятствий. Здесь проходят мастер-классы по росписи футболок и бумажного змея. Для гостей также подготовили научное шоу.

На площадке "Вселенная четвероногих друзей" ждут показательные выступления кинологов с собаками.

Кроме того, товары московских брендов представлены на территории возле развлекательного центра. Там можно выбрать одежду и аксессуары.

Ранее организаторы объявили даты проведения книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве. В этом году мероприятие состоится с 2 по 6 июня. В фестивале планируют принять участие более 400 издательств из нескольких десятков российских регионов.



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