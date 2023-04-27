Москва 24: финал фестиваля "Дорога на Ялту" пройдет в Кремлевском дворце

Фото: Артем Лунев

2 мая зрители Москвы 24 в прямом эфире смогут увидеть финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту", который состоится на сцене Кремлевского дворца.

В исполнении вокалистов из 15 стран на их родных языках прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне.

На гала-концерте участники выступят дуэтом с Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой и другими российскими артистами. В этом году специальным гостем станет итальянский певец Пупо.

В финал 2023 года вышли представители из Алжира, Венгрии, Германии, Греции, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Китая, Монголии, США, Сербии, Турции, Франции. Всего в этом сезоне организационный комитет получил заявки из 56 стран.

Смотрите прямую трансляцию 2 мая в 18:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.