Фестиваль "Московская весна" пройдет с 28 апреля по 9 мая – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фестиваль "Московская весна" состоится с 28 апреля по 9 мая на 27 площадках в центре, а также в округах столицы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"На Бульварном кольце откроется тематический маркет, на Гоголевском бульваре можно будет полюбоваться антиквариатом, а на Тверском – работами молодых российских дизайнеров", – написал мэр.

Собянин рассказал, что город подготовил специальную программу к предстоящему Дню Победы. Градоначальник назвал фестиваль "Московская весна" прошлым и настоящим, памятью и гордостью, а также радостью и добром. По словам мэра, этот праздник оставляет лишь самые лучшие впечатления.

Для детей фестиваль подготовил мастер-классы, на которых они получат уроки техники речи и актерского мастерства, вокалу и классической хореографии. Также они смогут приобщиться к творчеству знаменитых художников-плакатистов военных лет. Там же можно будет изучить мелодии из любимых мультфильмов, познакомиться с песнями и танцами времен Великой Отечественной войны, отметил Собянин.

Между мастер-классами можно будет посмотреть спектакли по мотивам популярных детских произведений. Для активных москвичей подготовили на Площади Революции роллердром, а на площадках в округах – скейт-парки.

Площадки будут оборудованы точками с едой. Там расположатся многочисленные кафе, которые порадуют гостей фестиваля мясом на гриле, свежими кексами, капкейками и вафлями, отметил градоначальник. На Бульварном кольце, Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах можно будет в том числе поиграть в шашки, шахматы и домино.

В пятницу, 28 апреля, на 23 площадках начнут работу шале по сбору подарков для участников спецоперации и жителей новых территорий, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Мой район" проходит в Москве с 27 по 29 апреля. Площадкой для его организации был выбран парк аттракционов "Остров Мечты".

Посетителям предлагается прийти в четыре тематические зоны, где для них подготовили мастер-классы, спортивные занятия и иные мероприятия. Посетить фестиваль можно с 11:00 до 20:00.