Собянин пригласил жителей Москвы на городской семейный фестиваль "Мой район"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице организовали городской семейный фестиваль "Мой район". О мероприятии в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что власти Москвы создают в каждом районе все условия для комфортной жизни: благоустроенные парки, спортивные и детские площадки и многое другое. Фестиваль проходит в культурно-развлекательном центре "Остров Мечты". Там можно посетить несколько тематических площадок.

Например, на участке "Вселенная спорта" скейтбордисты продемонстрируют свои трюки, а новичков обучат технике езды. На площадке "Вселенная развлечений" можно ознакомиться с миром виртуальной реальности, а на "Вселенной детства" юные жители Москвы примут участие в творческих мастер-классах, научных развлечениях и других активностях.



Кроме того, на участке "Вселенная четвероногих друзей" гостей фестиваля ждет развлекательная программа от кинологов с собаками. Приобрести товары столичных производителей одежды и интерьера можно на маркете "Сделано в Москве".



Фестиваль продлится до 29 апреля. Площадка работает с 11:00 до 20:00. Также гости мероприятия смогут увидеть миниатюрный "Мой район".

Кроме того, участники фестиваля смогут выбрать одежду и аксессуары московских брендов. Они будут представлены на территории возле развлекательного центра.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/27042023/572813?utm_source=CopyBuf



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