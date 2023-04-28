Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале он поблагодарил их за достойную работу и преданность своему делу.

Мэр напомнил, что столичная служба оказывает экстренную помощь всем нуждающимся уже более 100 лет. По его словам, 28 апреля 1898 года состоялся первый выезд ее бригады в Москве.



Всего в московской скорой работают свыше 11 тысяч сотрудников, из которых 2 тысячи – это врачи, более 8 тысяч – фельдшеры и медсестеры. В среднем за год совершается 4 миллиона выездов, а в сутки – свыше 12 тысяч.



Вызвать скорую можно по номерам 103 или 112. По словам Собянина, ежедневно диспетчеры принимают около 15 тысяч звонков. Ожидание ответа занимает до 4 секунд. При обработке вызовов медики используют специально разработанную систему распределения с применением искусственного интеллекта.



Среднее время прибытия на экстренные вызовы – порядка 10 минут. Транспортировка пациента в тяжелом состоянии до больницы происходит в течение часа.



Собянин подчеркнул, что московская скорая обеспечена всеми необходимыми лекарствами и самым современным оборудованием. Также бригады используют специальные планшеты, подключенные к ЕМИАС, чтобы оперативно получать информацию о состоянии здоровья пациента.



За последние три года в столице увеличили количество реанимационных бригад. По словам Собянина, в приоритете – наиболее тяжелые пациенты. Кроме того, в начале прошлого года открылся Центр критических состояний, где медики могут получить второе мнение по вопросам лечения самых тяжелых больных.



"На скорой помощи работают профессионалы своего дела, которые регулярно повышают квалификацию с использованием симуляционного оборудования", – заключил мэр.



Ранее Собянин сообщил, что в Москве продолжается реализация госпрограммы "Столичное здравоохранение", в рамках которой в городе строятся новые медучреждения и обновляются существующие.

Например, в столице внедряют новый стандарт экстренной помощи. В рамках этой работы при крупных больницах открываются скоропомощные стационары. Всего их будет шесть. Сейчас строятся и реконструируются четыре из них, еще два – при ГКБ имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского – уже работают.

Некоторые стационары откроются уже в текущем году. Все шесть объектов дадут городу более 600 современных коек для оказания экстренной помощи горожанам. Также мэр указал на развитие высокотехнологичной медпомощи в столичных клиниках в целом. Сегодня такая помощь оказывается в 45 стационарах, в прошлом году ее получили более 185 тысяч пациентов.



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