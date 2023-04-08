Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся к открытию сезона речной навигации

"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся к открытию сезона речной навигации

Памятник Юрию Гагарину промыли в Москве

Коммунальщики приступили к первой в этом году промывке улиц и дорог

Москвичи выстроились в очередь к капсуле корабля "Союз МС-18"

Московский Центральный ипподром закрыли на реконструкцию

Новости часа: ПВО сбила над Феодосией ракету, запущенную со стороны Украины

Из конюшен Центрального Московского ипподрома начали перевозить лошадей

Новости часа: согласно исследованию, более 50% россиян не оформляли налоговый вычет

В Некрасовке открылась школа для старшеклассников

Новые велополосы проложат на 12 московских улицах

Москва готовится к открытию речной навигации. В первую очередь в порядок после зимы приводят Северный речной вокзал. Там чистят и моют причалы, проверяют надежность креплений для швартовки судов, готовят к плаванию теплоходы.

А на Южном речном вокзале завершается масштабная реконструкция. Сейчас специалисты заканчивают благоустройство территории.

Всего в этом сезоне причалы Северного и Южного вокзалов примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут поплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

В этом году открытие навигации станет важным событием и для городской транспортной инфраструктуры. Впервые за 17 лет по Москве-реке поплывут регулярные речные электротрамваи.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика