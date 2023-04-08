"Мой район. Навигатор": в Москве готовятся к открытию сезона речной навигации

Москва готовится к открытию речной навигации. В первую очередь в порядок после зимы приводят Северный речной вокзал. Там чистят и моют причалы, проверяют надежность креплений для швартовки судов, готовят к плаванию теплоходы.

А на Южном речном вокзале завершается масштабная реконструкция. Сейчас специалисты заканчивают благоустройство территории.

Всего в этом сезоне причалы Северного и Южного вокзалов примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут поплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города.

В этом году открытие навигации станет важным событием и для городской транспортной инфраструктуры. Впервые за 17 лет по Москве-реке поплывут регулярные речные электротрамваи.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

