"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт начался в Театре Олега Табакова в столице

Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют и технологическое оснащение театра – сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

В театре сделают перепланировку, расширят некоторые помещения. Но зрительный зал останется таким же камерный. Количество мест не изменится – их будет по-прежнему 119.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".