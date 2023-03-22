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22 марта, 20:00

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"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт начался в Театре Олега Табакова в столице

"Мой район. Навигатор": капитальный ремонт начался в Театре Олега Табакова в столице

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Начался капитальный ремонт в Московском театре Олега Табакова. В порядок приведут историческое здание на улице Чаплыгина. Это особняк 1900 года, театр занимает здесь подвал и первый этаж.

В первую очередь специалисты приведут в порядок стены дома, своды подвала, а также потолочную лепнину и восстановят декоративный паркет. Усовершенствуют и технологическое оснащение театра – сделают современное освещение, звук и улучшат шумоизоляцию.

В театре сделают перепланировку, расширят некоторые помещения. Но зрительный зал останется таким же камерный. Количество мест не изменится – их будет по-прежнему 119.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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