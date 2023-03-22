"Мой район. Навигатор": в Москве начали приводить в порядок набережные

В Москве начали приводить в порядок набережные. Работы проводят на 78 береговых территориях, в том числе на Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской набережных. Там убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары.

Все работы закончат к концу апреля, как раз к открытию сезона летней пассажирской навигации на Москве-реке. Она стартует 24 апреля. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".