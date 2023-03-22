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"Мой район. Навигатор": в Москве начали приводить в порядок набережные

"Мой район. Навигатор": в Москве начали приводить в порядок набережные

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В Москве начали приводить в порядок набережные. Работы проводят на 78 береговых территориях, в том числе на Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской набережных. Там убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары.

Все работы закончат к концу апреля, как раз к открытию сезона летней пассажирской навигации на Москве-реке. Она стартует 24 апреля. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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