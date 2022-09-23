"Вот это любовь": Евгений и Ванда Леоновы

Их свела улица Ленина в Свердловске. С одной стороны магистрали неспешно прогуливались две девушки-подружки, с другой шли приехавшие на гастроли московские артисты. Среди командировочных был и Евгений Леонов. Он, как обычно, отпускал шутку за шуткой, но как только компания поравнялась с двумя барышнями – тут же замолчал. Взгляд одной из них моментально очаровал парня.

Девушку, покорившую сердце Леонова, звали Ванда. Она приняла его приглашение побывать на спектакле Московского театра и этим же вечером в красивом платье уже сидела в ложе. В антракте Евгений пристально рассматривал ее из-за кулис и все больше убеждался, что влюбился. После представления он вызвался проводить Ванду до дома. И тут уже не стушевался: читал ей стихи Есенина и Блока. А заодно узнал ее адрес и по возвращении в Москву затеял с девушкой переписку.

Об этом – в программе "Вот это любовь"