"Москва и мир": неделя моды в столице и забастовка в Великобритании

Участники проекта "Московское долголетие" примут участие в неделе моды. Шоу пройдет 23 июня на Тверской площади. На подиум выйдут манекенщицы старше 55 лет. Все они – ученицы модельной школы "Королевская осанка". Дамы представят свыше 30 модных образов.

В коллекции практически все предметы современного гардероба: платья, брюки, футболки, пальто, аксессуары и многое другое. И создали их также участники проекта.

Для желающих принять участие в неделе моды организовали пять лабораторий. Отбор дизайнеров старшего поколения проводился на конкурсной основе. Всего от них поступило около 200 заявок. Но наставники взяли в свои команды по 10 человек – авторов самых интересных идей.

Пополнить ряды подиумных красавиц и дизайнеров все желающие смогут прямо на показе, для них организуют информационную стойку. Сейчас в рамках проекта открыты 50 групп, связанных с индустрией моды. Среди них: "Кройка и шитье", "Дизайн одежды" и "Лоскутное шитье". Они уже объединили около трех тысяч человек.

В Великобритании началась масштабная забастовка сотрудников железных дорог. Эксперты говорят, что она затронет миллионы жителей Королевства. В течение трех дней по большинству маршрутов движения будет полностью остановлено, на других – продолжат действовать по сокращенному графику, к тому же поезда будут останавливаться не на всех станциях. Такой масштабной акции протеста в стране не было с 1989 года.

На первом этапе, по сообщению профсоюзов, к акции присоединятся около 50 тысяч человек. Среди них – сотрудники 13 компаний и Network Rail, которая обслуживает большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона. Во второй и третий день на работу не выйдут 40 тысяч человек, исключая работников лондонского метро.

Таким образом профсоюзы решили ответить на планы управляющих компаний заморозить повышение зарплат и уволить часть сотрудников. Кроме того, бастующие не согласны с увеличением продолжительности рабочего дня. Сторонам во время переговоров не удалось достичь компромисса, и профсоюзы пошли на крайние меры.

В Москве до вечера 21 июня будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за дождей. В столице сыро и пасмурно. Осадки будут в течение всего дня. Это происходит под влиянием очередного циклона, центр которого сейчас раскручивается над Смоленской областью, как раз там основные сгустки дождевых облаков.

Кроме того, вторник может стать самым прохладным днем не только на этой неделе, но и вообще с начала лета. Синоптики говорят, что температура 21 июня опустилась ниже нормы – всего 16 градусов, как было в начале мая. В среду, 22 июня, в столице потеплеет до +19 градусов. С четверга, 23 июня, столбики термометров начнут подниматься выше – в пятницу и субботу уже прогнозируют 28 градусов.