"Это наш город": Музей Транспорта Москвы продлил работу выставки "Мечта москвича"

Музей Транспорта до 14 августа продлил работу выставки "Мечта москвича", которая открылась еще весной 2021 года. Выставка проходит в историческом павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ. Она посвящена советскому автомобилю "Москвич" и устроена как байопик.

Посетители отправятся в путешествие по следам увлекательной биографии этой марки, состоящей из разных историй, легенд и воспоминаний.