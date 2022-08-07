Более 300 видов варенья были представлены на фестивале "Московское варенье"

Свыше 300 сортов варенья и джема предложили посетителям фествиаля "Московское варенье". Для горожан были открыты 23 площадки.

А на Тверском бульваре представили коллекции 70 региональных брендов одежды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.