В Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности

До вечера 6 августа в Москве установлен предпоследний, оранжевый уровень опасности. Москвичи спасаются от жары у водоемов и в бассейнах.

Зачастую, чтобы попасть в зону отдыха, приходится отстоять длинную очередь. Сколько стоит спасение от зноя, много ли людей сегодня отдыхает у воды? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.