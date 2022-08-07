Телеканал "Мульт" принял участие в фестивале "Московское варенье". Он устроил для детей трансляцию мультсериала "Кошечки-собачки". Показы прошли на всех фестивальных площадках.

В парке "Бригантина" на Коптевском бульваре ребята смогли сделать фото с ростовыми куклами, персонажами из любимых мультиков, а еще пообщаться с аниматорами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

