Собянин рассказал об открывшихся выставках "Город для каждого" и "Мой район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выставки "Город для каждого" и "Мой район", которые проходят в Манеже и Гостином Дворе, рассказывают о столичных программах, призванных создать качественную городскую среду в каждом районе Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал на своем сайте.

По его словам, столица ассоциируется с Кремлем, "Москвой-Сити", Арбатом, Парком Горького, Большим театром и другими знаковыми местами, однако каждый москвич назовет еще и свой район, в котором он вырос и живет.

"Каждый день, выходя из своего подъезда, он видит свой двор, детский сад или школу, куда ходят его дети. Он гуляет по тропинкам, которые ведут его в местный сквер или парк, идет до ближайшей станции метро или автобусной остановки. Садится в машину и едет на работу. И ощущение комфорта его жизни во многом складывается из того, насколько правильно и качественно обустроена жизнь в конкретном районе, его районе", – написал Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что столичные программы направлены на различные сферы – от развития транспорта и социальной сферы до развития общественных пространств.

Ранее Собянин рассказал, что около 95% москвичей выбирают образовательное учреждение для детей около дома. Он отметил важность качественного образования в каждой школе. Собянин также рассказал, что в каждом районе города есть своя поликлиника. По его словам, в столице на месте старых поликлиник строят новые.

