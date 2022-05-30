"Это наш город": ускоренное обследование в павильонах "Здоровая Москва"

Обследование в павильонах "Здоровая Москва" можно пройти быстрее, если заполнить анкету онлайн. Для этого нужно зайти в раздел "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В этом сезоне пациенты заполнили дистанционно уже более 14 тысяч анкет. Перед обследованием нужно ответить на вопросы о личном и семейном анамнезе.