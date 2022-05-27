Число случаев оспы обезьян в Великобритании увеличилось до 106

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За последние сутки в Великобритании выявили 16 новых случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинские власти Великобритании.

Таким образом, число инфицированных в стране на данный момент составляет 106. Из них 101 случай приходится на Англию, еще три – на Шотландию, остальные – на Уэльс и Северную Ирландию.

Комментируя ситуацию с распространением оспы обезьян в мире, директор отдела пандемий и эпидемий ВОЗ Сильвия Бриан призвал страны принять совместные меры по сдерживанию вируса.

"Мы считаем, что если ввести правильные меры сейчас, то, возможно, мы сможем легко сдержать ее распространение", – цитирует его "Интерфакс".

В частности, по словам Бриана, следует начать делиться данными о запасах вакцин, поскольку точное их количество неизвестно.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

