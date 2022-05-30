Москвичи воспользовались электронными медкартами 65 млн раз с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы стали в пять раз чаще пользоваться электронными медкартами, с начала года горожане обратились к ним порядка 65 миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Популярность электронной медкарты продолжает расти. Только с начала этого года москвичи обратились к сервису более 65 миллионов раз – это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как отмечает вице-мэр, москвичи активно ведут свои медкарты: не только просматривают результаты анализов, но и заполняют дневники здоровья, вносят данные о личном и семейном анамнезе. В числе преимуществ сервиса она выделила то факт, что данные о здоровье пациента доступны в любое время и их нельзя потерять.

Доступ к электронным медкартам открыт для москвичей уже больше двух лет. Документы, которые в них хранятся, пользователи могут скачивать, пересылать по почте или в мессенджерах.

Ранее в столице расширили функционал электронной медицинской карты ребенка. Теперь родителям и врачам доступны сведения о новорожденном – выписной эпикриз из родильного дома, сведения из обменной карты, протоколы патронажных осмотров на дому и другие данные.

