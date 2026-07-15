"Новости дня": новая школа с ИТ-полигоном откроется в Ново-Переделкине 1 сентября

На западе Москвы 1 сентября откроется новая школа, где будут готовить будущих специалистов в области искусственного интеллекта, робототехники и программирования. Учебное заведение в районе Ново-Переделкино создано не только для обучения, но и для развития творческих способностей учеников.

В школе оборудованы современные учебные пространства, ИТ-полигон, студия хореографии и универсальные аудитории с мобильными перегородками. Само здание построено по индивидуальному архитектурному проекту.

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