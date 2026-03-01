01 марта, 08:40Общество
"Новости дня": онлайн-сервисы не смогут списывать деньги по старым платежным данным
С 1 марта онлайн-сервисы и больше не смогут списывать деньги за подписки без явного согласия пользователя. Например, интернет-кинотеатры, магазины, программы лояльности не смогут применять данные карт, которые были удалены из профиля.
Кроме того, меняются общественные пространства города. Вывески, указатели, информационные таблички в магазинах и кафе должны быть на русском языке. Подробнее – в программе "Новости дня".