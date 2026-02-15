"Новости дня": правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта

Правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта. Теперь для оформления такого типа кредита потребуется подтвержденная биометрия, а не только данные паспорта.

В первую очередь это коснется микрозаймов до миллиона рублей. Для организаций, выдающих суммы до 500 тысяч, переходный период продлится до весны следующего года. Изменения направлены на защиту клиентов от мошенников.

