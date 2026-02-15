Форма поиска по сайту

15 февраля, 23:10

Экономика

"Новости дня": правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта

Банк России готовит новые правила для рынка рассрочки на жилье

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году увеличат инвестиции в производства в 2,2 раза

Повышение утильсбора увеличило себестоимость импортируемых китайских автомобилей

Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": Путин и Собянин обсудили развитие Москве

"Новости дня": пять новых навесов строят возле станции метро "Славянский бульвар"

В Минэкономразвития оценили потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

"Новости дня": Центробанк утвердил порядок возврата денег при ошибочных переводах

Правила выдачи микрозаймов изменятся в России с 1 марта. Теперь для оформления такого типа кредита потребуется подтвержденная биометрия, а не только данные паспорта.

В первую очередь это коснется микрозаймов до миллиона рублей. Для организаций, выдающих суммы до 500 тысяч, переходный период продлится до весны следующего года. Изменения направлены на защиту клиентов от мошенников.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
экономикаобществовидео

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

