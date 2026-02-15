"Новости дня": продукты на китайский Новый год можно купить на рыбных рынках Москвы

Рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском районе подготовили специальную программу и акции к китайскому Новому году. К празднику гостей рыбных рынков с 20 по 22 февраля приглашают на дегустации карпа – главного гастрономического символа праздника весны Чуньцзе.

Кроме того, в эти дни на всю продукцию из этой рыбы – живую, свежемороженую, маринованную – будет действовать праздничная скидка 10 процентов, в том числе и на онлайн-заказ. А повара в зонах "Готовим на месте" бесплатно разделают и приготовят ее. Подробнее – в программе "Новости дня".

