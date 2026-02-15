Форма поиска по сайту

15 февраля, 09:00

Город

"Новости дня": продукты на китайский Новый год можно купить на рыбных рынках Москвы

"Москва – столица спорта": в манеже ЦСКА прошел турнир по легкой атлетике "Русская зима"

Три городских вокзала построили и отремонтировали в Москве в 2025 году

Живописный мост в Москве очистили от снега

Более 1,5 тыс мастер-классов подготовили для юных москвичей на фестивале "Масленица"

Москвичка прославилась в Сети после видео с попыткой открыть дверь подъезда

Тренд на активное отцовство начал расти в Москве

Скрининг новорожденных расширят в столичных роддомах

Два павильона усадьбы Кузьминки отреставрировали в Москве

В Аптекарском огороде открылась выставка "Репетиция весны"

Рыбные рынки в Митине и Косино-Ухтомском районе подготовили специальную программу и акции к китайскому Новому году. К празднику гостей рыбных рынков с 20 по 22 февраля приглашают на дегустации карпа – главного гастрономического символа праздника весны Чуньцзе.

Кроме того, в эти дни на всю продукцию из этой рыбы – живую, свежемороженую, маринованную – будет действовать праздничная скидка 10 процентов, в том числе и на онлайн-заказ. А повара в зонах "Готовим на месте" бесплатно разделают и приготовят ее. Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городедавидео

