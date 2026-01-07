"Новости дня": крайний срок оплаты счетов за декабрь перенесен на 12 января

У москвичей есть достаточно времени, чтобы оплатить счета за декабрь. По закону крайний срок – 10 число следующего месяца, но так как в этом году 10 января – суббота, оплату можно произвести до понедельника, 12 января. Даже при небольшой задержке пени начнут начисляться только с 31-го дня просрочки, то есть не раньше февраля.

Пожилые люди, привыкшие платить в отделениях банков, в праздники могут воспользоваться круглосуточными банкоматами в зонах самообслуживания или дежурными отделениями, работающими в обычном режиме. С марта срок оплаты жилищно-коммунальных услуг сдвигается до 15 числа. Подробнее – в программе "Новости дня".