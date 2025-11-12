"Новости дня": строительство нового комплекса института Склифосовского началось в Москве

В Мещанском районе Москвы началось строительство нового комплекса института Склифосовского. Проект общей площадью 150 тысяч квадратных метров станет крупнейшим медицинским центром в России.

С 11 по 14 ноября на МЦД-2 произойдут временные изменения в движении поездов. Интервалы между составами увеличатся до 20–50 минут, а в ночное время изменятся пути следования.

Подробнее – в программе "Новости дня".