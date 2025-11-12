Форма поиска по сайту

12 ноября, 03:45

"Новости дня": строительство нового комплекса института Склифосовского началось в Москве

Новый медицинский комплекс начали строить на территории института Склифосовского

Собянин объявил о начале строительства нового комплекса НИИ имени Склифосовского

В Москве создана единая экосистема разработки новых медицинских решений

В Москве создали эффективную систему помощи будущим мамам

Для россиян хотят расширить программу бесплатной вакцинации

Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

В Москве создана система помощи будущим мамам и новорожденным детям

"Новости дня": российские ученые создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С

Новости социального блока Москвы

В Мещанском районе Москвы началось строительство нового комплекса института Склифосовского. Проект общей площадью 150 тысяч квадратных метров станет крупнейшим медицинским центром в России.

С 11 по 14 ноября на МЦД-2 произойдут временные изменения в движении поездов. Интервалы между составами увеличатся до 20–50 минут, а в ночное время изменятся пути следования.

Подробнее – в программе "Новости дня".

