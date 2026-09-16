"Мой район. Место встречи": район Соколиная Гора с Ольгой Науменко

В столичном районе Соколиная Гора родилась народная артистка РФ Ольга Науменко. В детстве она не могла и мечтать, что будет сниматься у Эльдара Рязанова, блистать на театральной сцене и радовать поклонников работами в кино.

Тем не менее, роль Гали, московской невесты Жени Лукашина из легендарного телефильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" стала для артистки визитной карточкой.

В новом выпуске Науменко расскажет о своих любимых местах своего детства и о том, как изменился район сегодня. Кроме того, в программе "Мой район. Место встречи" обсудят, какие ароматы могли бы составить рецепт фирменного парфюма Соколиной Горы, и что нужно делать, чтобы гулять по улицам и паркам района "летящей походкой".

