09 сентября, 11:25Город
"Мой район. Место встречи": район Лианозово с Артемом Осиповым
В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян и актер Артем Осипов отправляются в район Лианозово. Москвовед расскажет о съемках советских фильмов в Лианозове. Краевед Владимир Струцкий поведает о трансформации района из дачного поселка в часть мегаполиса.
Осипов поделится связью с районом и творческом пути. Обсудят транспортно-пересадочный узел Лианозово и историю городского транспорта от ЛиАЗов до электробусов. Иван Волжанин расскажет о восстановлении ретроавтобусов.
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".