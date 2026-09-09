"Мой район. Место встречи": район Лианозово с Артемом Осиповым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян и актер Артем Осипов отправляются в район Лианозово. Москвовед расскажет о съемках советских фильмов в Лианозове. Краевед Владимир Струцкий поведает о трансформации района из дачного поселка в часть мегаполиса.

Осипов поделится связью с районом и творческом пути. Обсудят транспортно-пересадочный узел Лианозово и историю городского транспорта от ЛиАЗов до электробусов. Иван Волжанин расскажет о восстановлении ретроавтобусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".