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09 сентября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Лианозово с Артемом Осиповым

"Мой район. Место встречи": район Лианозово с Артемом Осиповым

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян и актер Артем Осипов отправляются в район Лианозово. Москвовед расскажет о съемках советских фильмов в Лианозове. Краевед Владимир Струцкий поведает о трансформации района из дачного поселка в часть мегаполиса.

Осипов поделится связью с районом и творческом пути. Обсудят транспортно-пересадочный узел Лианозово и историю городского транспорта от ЛиАЗов до электробусов. Иван Волжанин расскажет о восстановлении ретроавтобусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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