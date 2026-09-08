"Улицы московские": улица Миклухо-Маклая

Улица Миклухо-Маклая появилась на карте Москвы благодаря развитию образования. Со временем она стала связана не только с РУДН, но и со студенческой жизнью, кино и спортом.

Почему западная пресса называла РУДН "логовом шпионов"? Как автобус № 144 превратился в аудиторию на колесах? Зачем на улицу Миклухо-Маклая приезжал Андрей Тарковский? И что сохранилось здесь после чемпионата мира по футболу 2018 года?

Об этом – в программе "Улицы московские".