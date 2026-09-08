Врач рассказал, почему перепады температуры могут вызывать головную боль

Изменение температуры воздуха сопровождается перепадами атмосферного давления, что может влиять на метеочувствительных людей. Особенно это сказывается на сне и может провоцировать головную боль, рассказал доктор медицинских наук, терапевт, эндокринолог Антон Ершов.

По словам специалиста, здоровые люди обычно не реагируют на изменения атмосферного давления, однако им важно одеваться по погоде.

Людям с метеочувствительностью необходимо уделять внимание своему состоянию и своевременно проходить назначенную терапию. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.