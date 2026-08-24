Эксперты назвали самые востребованные профессии в России до 2032 года

Самыми востребованными профессиями в России в ближайшие годы станут сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотным системам. Такой прогноз эксперты по рынку труда дают на период до 2032 года.

К этому времени экономике страны дополнительно потребуется почти 300 тысяч таких специалистов. Также растет спрос на работников, которые разбираются в робототехнике и внедрении искусственного интеллекта. В промышленных регионах нужны операторы станков и производственных линий.

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