24 августа, 18:15Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России до 2032 года
Самыми востребованными профессиями в России в ближайшие годы станут сварщики, токари, лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотным системам. Такой прогноз эксперты по рынку труда дают на период до 2032 года.
К этому времени экономике страны дополнительно потребуется почти 300 тысяч таких специалистов. Также растет спрос на работников, которые разбираются в робототехнике и внедрении искусственного интеллекта. В промышленных регионах нужны операторы станков и производственных линий.
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