На Пушкинской набережной организовали отдельные дорожки для СИМ

На Пушкинской набережной в Парке Горького организовали отдельные дорожки для средств индивидуальной мобильности. Сама набережная стала частью единого пешеходного маршрута длиной 8 километров – от парка "Музеон" до Воробьевых гор.

На участке от Крымского до Андреевского моста действует пешеходный режим. Электросамокаты, велосипеды и роликовые коньки здесь запрещены. Исключение предусмотрено только для инвалидных и детских колясок.

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