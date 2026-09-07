07 сентября, 23:45Транспорт
На Пушкинской набережной организовали отдельные дорожки для СИМ
На Пушкинской набережной в Парке Горького организовали отдельные дорожки для средств индивидуальной мобильности. Сама набережная стала частью единого пешеходного маршрута длиной 8 километров – от парка "Музеон" до Воробьевых гор.
На участке от Крымского до Андреевского моста действует пешеходный режим. Электросамокаты, велосипеды и роликовые коньки здесь запрещены. Исключение предусмотрено только для инвалидных и детских колясок.
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