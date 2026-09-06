На рыбных рынках Москвы в День города гости попробовали более 30 блюд из рыбы

На рыбных рынках "Москва – на Волне" в День города Митино и на Новоухтомском шоссе гости попробовали более 30 блюд из рыбы, а также морепродукты – устрицы, мидии, гребешки, морские ежи.

На рынках также предлагали особое меню, дегустации и скидки на рыбные деликатесы и черную икру. Главными звездами стали царская осетрина и стерлядь – традиционно праздничная рыба на Руси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

