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06 сентября, 22:45

Город

На рыбных рынках Москвы в День города гости попробовали более 30 блюд из рыбы

На рыбных рынках Москвы в День города гости попробовали более 30 блюд из рыбы

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На рыбных рынках "Москва – на Волне" в День города Митино и на Новоухтомском шоссе гости попробовали более 30 блюд из рыбы, а также морепродукты – устрицы, мидии, гребешки, морские ежи.

На рынках также предлагали особое меню, дегустации и скидки на рыбные деликатесы и черную икру. Главными звездами стали царская осетрина и стерлядь – традиционно праздничная рыба на Руси.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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