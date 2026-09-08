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08 сентября, 11:30

Город

"Мой район. Место встречи": район Северное Бутово с Мариной Хлебниковой

"Мой район. Место встречи": район Северное Бутово с Мариной Хлебниковой

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители вместе заслуженной артисткой РФ Мариной Хлебниковой отправятся в район Северное Бутово. Певица, которая живет здесь с конца 1990-х годов, расскажет, почему выбрала этот район и как он изменился за почти 30 лет.

Москвовед Александр Усольцев познакомит зрителей с историей и особенностями района, расскажет о необычных планировках домов, двухуровневых квартирах и первой станции метро за МКАД. Гости также обсудят исторические места Северного Бутова, его живописные уголки и встретятся с "супербабушкой" района Елизаветой Кравцовой.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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