"Мой район. Место встречи": район Северное Бутово с Мариной Хлебниковой

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" зрители вместе заслуженной артисткой РФ Мариной Хлебниковой отправятся в район Северное Бутово. Певица, которая живет здесь с конца 1990-х годов, расскажет, почему выбрала этот район и как он изменился за почти 30 лет.

Москвовед Александр Усольцев познакомит зрителей с историей и особенностями района, расскажет о необычных планировках домов, двухуровневых квартирах и первой станции метро за МКАД. Гости также обсудят исторические места Северного Бутова, его живописные уголки и встретятся с "супербабушкой" района Елизаветой Кравцовой.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".