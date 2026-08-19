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19 августа, 11:25

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"Мой район. Место встречи": Алексеевский район с Мариной Дюжевой

"Мой район. Место встречи": Алексеевский район с Мариной Дюжевой

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Алексеевский район Москвы – место с богатой историей. Здесь прошлое соседствует с современной городской жизнью, а у привычных улиц есть свои интересные истории.

В новом выпуске программы актриса театра и кино Марина Дюжева расскажет о своих любимых местах и поделится историями, связанными с районом. Зрители узнают, почему Алексеевский район называют "танцевальным" и "вкусным", а также какие новинки появились здесь для местных жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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