"Мой район. Место встречи": Алексеевский район с Мариной Дюжевой

Алексеевский район Москвы – место с богатой историей. Здесь прошлое соседствует с современной городской жизнью, а у привычных улиц есть свои интересные истории.

В новом выпуске программы актриса театра и кино Марина Дюжева расскажет о своих любимых местах и поделится историями, связанными с районом. Зрители узнают, почему Алексеевский район называют "танцевальным" и "вкусным", а также какие новинки появились здесь для местных жителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".